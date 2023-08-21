Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Berk M.K. yönetimindeki 11 ABN 940 plakalı otomobil Himmet Ağa Sokağa dönüş yapmak istediği esnada Yediler Caddesi istikametinden Karayolları Kavşağı istikametine seyir halindeki sürücü Bişar P. idaresindeki 11 ABJ 997 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü yaranırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.