Kaza, Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu Pelitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik kent merkezinden Bursa yönüne seyreden Ahmet Ç. yönetimindeki 11 TC 778 plakalı midibüs, kavşaktan dönmeye çalışırken karşı yönden gelen Barış T.'nin kullandığı 16 ALF 645 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs devrilirken, otomobil sürücüsü Barış T. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen midibüste yolcu olmaması muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.