Bilecik’te yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ve Bilecik Belediyesine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince şehrin farklı noktalarında denetim yapıldı. Denetimlerde trafik polisleri, şoförlerin ve araçların belgelerini kontrol etti. Ekipleri ayrıca okul servislerinde sürücü belgesi yeterliliği, emniyet kemeri, yolcu sayısı, önde çocuk kontrolü ve uyarı işaretlerine bakıldı.

Öte yandan öğrencilerin güvenli seyahat etmeleri için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bilgisi verildi.