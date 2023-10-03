Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca okul servis araçları ve sürücülerinin denetim devam ediyor.

Bilecik’te jandarma ekiplerince okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim çerçevesinde öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemleri ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimler yapıldı. Konu hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Okul servis araçlarının ve sürücülerinin denetimi ile birlikte aynı zamanda sürücülere taşıma faaliyetleri çerçevesinde okul servis araçlarında bulunması gereken nitelikler, sürücülerde bulunması gereken nitelikler ve dikkat edilecek hususlar konularında seminer ve eğitim faaliyetleri icra edilmiştir. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde devamı için Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri’nce okul servis araçları ve sürücülerinin denetimine devam edilecektir" denildi.