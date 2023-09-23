Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Sarıdayı köyünde bir evin yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede otluk alana sıçradı. Yangını gören köylüler vakit kaybetmeden durumu ekiplere bildirdi. Yanan bölgeye gelen Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, Pazaryeri Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile köylüler yangını söndürmek için müdahale etti. 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 10 dönüm otluk alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.