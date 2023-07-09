Bilecik’te kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İlhan Ö. idaresindeki 11 EM 064 plakalı otomobille Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki refüje daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü İlhan Ö. ve yolcular Gülten Ö. (48), Ender Ö (22), Merve Ö. (19), Melike Ö. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.