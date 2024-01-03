Bilecik’in Osmaneli ilçesinde park halindeki bir otomobilin altında sıkışan kedi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haceloğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 06 BEN 614 plakalı otomobilin arka kısmından kedi sesini duyan vatandaşlar durumu hemen belediyeye iletti. Olay yerine gelen Osmaneli Belediye Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi görevlisi, yavru kediyi uzun uğraşlar sonrası kurtardı. Burada tedavi altına alınan yavru kedinin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.