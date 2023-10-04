Bilecik’te pazartesi günü itibariyle yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyruğu yer yer 2 kilometreye kadar uzandı.

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’nden kent merkezi istikametine pazartesi günü itibariyle başlayan tuhaf bir araç yoğunluğu yaşanıyor. Saat 4’ten sonra fabrika servisiyle başlayan yoğunluk saat 18.00’da memurların çıkış denk gelmesiyle adeta trafik felç oluyor. Sürücüler yer yer 2 kilometreye kadar uzanan araç kuyruklarıyla Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’nden kent merkezine yaklaşık 25 dakikada inebiliyor. Bu durum yetkilerin bir çözüm bulması gerektiğini anlatan sürücüler, gün geçtikçe trafik sorunun daha da büyüdüğünü söylediler.