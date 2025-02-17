Otopark sıkıntısı yaşanan kentte özellikle ara sokaklara park edilen araçlar sürücüleri çileden çıkarıyor. Trafik yoğunluğu olan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinin yanı sıra dar sokaklarda çift sıra park edilen araçlar sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yol kenarlarına sağlı sollu park edilen araçlar trafiği kilitliyor. İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yolun ortasına dörtlülerini yakarak park eden 16 AAN 734 plakalı hafifi ticari araç sürücüsü trafiği birbirine kattı. Yol ortasına park eden sürücünün korna çalarak tepki gösteren sürücülere aldırış etmemesi ise pes dedirtti.

Kaynak: iha