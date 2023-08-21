Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye ait içme suyu şebekesi ana hat bağlantı noktası kaynaklı su kesintisi yaşanacağı söyledi.

Subaşı, yaptığı açıklamada, su kesintisinin yarın 11:00 ile 20:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı belirterek, "Belediyemize ait içme suyu şebekesi ana hat bağlantı noktasında (Ormancılar Sokak-Şehit Mesut Bilir Caddesi birleşimi) 22 Ağustos 2023 tarihinde 11:00-20:00 saatleri arasında bağlantı yenileme çalışması gerçekleştirilecektir. Su kesintisinden Ertuğrulgazi Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi bölgesel etkilenecektir. Çalışmanın erken bitmesi halinde süre beklenmeksizin şebekeye su verilecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" dedi.