Bilecik-Bozüyük kara yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında, tırın altına giren otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Bilecik’ten Eskişehir istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Ç. idaresindeki 10 ZB 064 plakalı otomobil, Şelale Rampaları mevkiine geldiğinde önünde seyreden Talha K.’nın kullandığı 70 FU 927 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren otomobil sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Özlem Ç. araç içinde sıkıştı. Yaralıları Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.