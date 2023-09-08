Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü, halkı bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerini il genelinde sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te TDP ekipleri il merkezindeki paket servis veya kurye hizmeti veren işletmelerin de sorunun çözümüne katılımını sağlamak ve sorumlulukları hatırlatmak adına ziyaretler gerçekleştirdi.



Dünyada ölümlü trafik kazalarının yüzde 49’unu yayalar ile bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaların oluşturduğuna dikkati çekilen ziyaretlerde, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğünü belirterek, konuya ilişkin hazırlanan broşürlerle bilgilendirme faailyetinde bulundu.

Ekipler, ziyaret ettikleri işletmeler ve çalışanlardan da bu konulara yönelik hassasiyet bekledkerini ifade etti.