Bilecik’te oynanacak U16 Gençler Ligi müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirilirken, kuraya 5 takım katıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) binasında yapılan U16 Bilecik Gençler Ligi futbol müsabakası kura çekimine Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü temsilen İsmail Özdil ve lige katılacak takımların temsilcilere katıldı. Vitraspor, Güneşspor, Ertuğrulspor, Söğütspor ve 1308 Osmaneli Belediyespor’un katıldığı lig 24-24 Eylül tarihlerinde başlayacak. Çift devreli ligde şampiyon olacak takım Bilecik’i grup müsabakalarında temsil edecek.

Öte yandan Vitraspor-Söğütspor ve Ertuğrulspor-Güneşspor müsabakalarıyla başlayacak ligin ilk haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor BAY geçecek.