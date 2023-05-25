Bilecik’te iki grup arasında üzerine araba sürme iddiası ile çıkan kavgada 1’i bıçakla, diğerleri sopa ve yumruk darbesiyle 11 kişi yaralanırken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Olay; Bilecik’in Söğüt ilçesine Orta mahallede meydana geldi. İddiaya göre; Halil Efe K. isimli şahıs, Yiğitcan G. isimli şahsın üzerine arabasını sürdü. Ardından ikili arasında sözlü tartışma başladı. Ardından küfürleşme kadar giden tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ardından Halil Efe K. arabadan silah ve sopa çıkardı. Yiğitcan G.’nin akrabaları ve Halil Efe K.’nin arkadaşları da olayı karışında iki grup arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Burada yaralanalar ambulans ile Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halil Efe K.’nın babası Murat K. bıçakla hastane bahçesinde karşı gruba saldırırken, olaylar yeniden büyüdü. Murat K. bıçakla Hüseyin K.’yi bıçakladı. Polis olayları büyümeden önlerken, yaşanan kavgada 1i bıçakla diğerleri sopa ve yumruk darbesiyle 11 kişi yaralandı.

Polisin çalışmaları sonucu yakalanan ve gözaltına alınan Yiğit G., Halil Efe K., Murat K. ve İ.C. çıkarıldıklarını mahkemece tutuklandı.