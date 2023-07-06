Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, il genelinde açılan ve 11 Ağustos'a kadar devam edecek olan Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen 2023 yılı Yaz Kur'an Kursları, Bilecik genelindeki tüm cami ve Kur'an kurslarında hizmet vermeye başladı.

Bu kapsamda Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, il merkez ve köylerindeki camilerde açılan Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin derslerini dinleyen Müftü Ali Erhun, kurslarda aldıkları eğitimlerin önemine değinerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kayıtların 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar devam edeceği Yaz Kuran Kursu'na 4-22 yaş arasındaki çocuklar ve gençler Cami veya Kur'an kurslarına başvurabileceği belirtildi.

6 hafta sürecek olan Yaz Kur'an Kursları eğitimlerinin 11 Ağustos'ta sona ereceği kaydedildi.