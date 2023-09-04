Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen şenlikte bir araya gelen yüzlerce çocuk, birbirinden güzel gösterileri izledi, şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara okul öncesi hediyesi olan şenlikte çocuklara ayrıca ücretsiz mısır, pamuk şekeri ve kağıt helva ikramı yapıldı. Jonglör ve eğlenceli maskotlarla birlikte alanda eğlenen çocuklar ayrıca sihirbaz ve interaktif gösteriler yanı sıra baloncuk şov ile eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte Şubadap çocuk konseriyle de buluşan çocukları şenlik alanında ziyaret eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çocuklarla oyunlar oynadı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

‘’Çocukları okul öncesinde mutlu etmek istedik’’

Eğlence alanında çocuklarla sohbet eden Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çocuklara okul öncesinde mutlu etmek istediklerini belirterek, ‘’Öncelikle bu güzel aktiviteye katılan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir anı yaşıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımızın bize ilettiği talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Okul öncesi çocukları bir araya getirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak istedik’’ ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve aileleri de düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.