Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ’Zabıta Haftası’ nedeniyle zabıta müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Başkan V. Subaşı, Bilecik Vadipark Sosyal Tesislerinde Zabıta Haftası için düzenlenen yemeğe katıldı. Bilecik’in güvenli, düzenli ve sağlıklı yaşaması adına zabıtalara teşekkür eden Başkan Subaşı "Başta Bilecik Belediyesi Zabıta Teşkilatı olmak üzere halkımızın güvenliği adına çalışan ve çabalayan tüm zabıtalarımıza teşekkür ediyor 1-7 Eylül Zabıta Haftası’nı kutluyorum. Hepimiz için daha güzel bir geleceğe adım atmayı umut ediyorum" dedi.