Bilecik'te Temmuz ayı İlçe Müftüleri toplantısına bu ay Pazaryeri İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Temmuz ayı ilçe müftüleri toplantısı, Pazaryeri İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde yapıldı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığındaki ilçe müftüleri toplantısına İl Müftü Yardımcıları Sabri Bağcı ve ilçe müftüleri katıldı.

Gündeminin okunması ve gündem üzerine yapılan istişarelerle devam eden toplantıda, 2023 Yaz Kur’an Kursu eğitimleri, Hac ve Umre Hizmetleri, depremzedeler için düzenlenen kampanyalar ve diğer idari konular görüşüldü.

Toplantı sonunda İl Müftümüz Ali Erhun, emekliye ayrılan din görevlileri Pazaryeri Müftülüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hüseyin Durmaz ve Karaköy Yukarı Cami İmam Hatibi Osman Metin’e plaket vererek teşekkür edildi.