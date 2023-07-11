Bilecik Valiliği, Karabük ve Bartın’da yaşanan sel, su baskını ve heyelan sonrası bölgeye iş makinesi desteği gönderdi.

Karabük ve Bartın’da etkili olan sağanak yağış sonrası Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan, Bartın’da ise ırmağın taşması sonucu hayat felç olmuştu. Bunun üzerine Bilecik Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi tarafından 3 iş makinesi, 1 kamyon, 2 tır 2 araç ve 9 personel dün gece yola çıktı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarından etkilenen Karabük ve Bartın’a Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinden; 3 iş makinesi, 1 kamyon, 2 tır, 2 araç, 9 personel yürütülen çalışmalara destek olmak için yol çıkmıştır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.