Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Külahçı Aslan, gebelikte görülen ödem ile ayak bileği şişliklerinin normal olduğunu ancak ani gelişen şişliklerde mutlaka doktora danışmak gerektiğini belirterek, anne adaylarını uyardı. Dr. Aslan, bu şişlikleri önlemek için ise bol su içilmesini, yürüyüş yapılmasını ve sol tarafın üzerine yatılmasını tavsiye etti.

Acıbadem Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Külahçı Aslan, gebelikte sıklıkla rastlanan ayak bileği şişliklerinin anne adaylarının canını sıktığını ancak bunun oldukça normal olduğunu ifade etti. “Gebelik sırasında vücuttaki su tutulumunun artmasına bağlı oluşan fazla sıvı ve büyüyen rahimin damarlara yaptığı baskı nedeniyle kanın kalbe geri dönüşünün bozulması ayak bileklerinde ve ayaklarda şişmeye (veya ödeme) neden olabilir” diyen Dr. Aslan, doğum tarihi yaklaştıkça özellikle en sonlara doğru ve sıcak havalarda şişliğin daha da artabileceğini, ancak tüm bu şikayetlerin doğumdan sonra geçeceğini anlattı.

“Uzun süre ayakta durmayın”

Uzun süre sabit pozisyonda ayakta durmanın şişlikleri arttıracağını belirten Dr. Aslan, dinlenirken ya da oturarak yapılan diğer aktiviteleri yaparken bacakları kalp seviyesinin üzerine kaldırıp, ara sıra ayakları bileklerden hareket ettirmek, baldır kaslarını esnetmek için ayakları hafifçe esnetmek ve mümkünse bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak gerektiğini söyledi. Hamilelik sırasında her iki tarafta da güvenle uyumanın mümkün olduğunu ancak vücudun alt kısmından kalbe kan getiren büyük damar üzerindeki baskıyı azaltmak için genellikle sol tarafa yatılmasını önerdi.

“Üst kısmı sıkı bantlı çoraplardan kaçının”

Varis riskinin ilk hamilelikten sonra iki katına çıktığından ve 35 yaş üstü kadınlarda dört kat daha yüksek olduğundan bahseden Dr. Aslan, “Varis çorapları hamile kadınların yüzde 15’inde şişmeye neden olan etkenlerden dolayı ortaya çıkan yeni varis damarlarının oluşumunu da önleyebilir. Bu damarlar cildinizin altında küçük şişlikler olarak başlar; çoraplar geriye doğru kan akışını ve şişkinliği önleyecek kadar onları sıkar. Mevcut varisli damarların küçülmesi muhtemel değildir ancak kompresyon çorapları neden oldukları ağrı ve rahatsızlığı azaltabilir. Dizinizde biten 15-20 milimetre cıva kompresyon çorapları giymek ağrıyı ve şişliği hafifletmeye yardımcı olabilir. Çoraplar yavaş yavaş bacaklarınızdaki basıncı artırır ve fazla sıvının bir kısmını kan damarlarınıza ve vücudunuza geri aktarır” diye konuştu.

“Yüzmenin yanı sıra havuzda yürüyün”

Fiziksel aktivitenin önemini vurgulayan Dr. Aslan, yürüyüş, bisiklete binme veya yüzme yapılabileceğini ifade etti. Dr. Aslan, havuzda da özellikle ayakta durma veya yürümenin bacaklardaki dokuların sıkıştırılmasına yardımcı olarak hamilelik sırasındaki şişliklerin geçici olarak giderilmesini sağladığını anlattı. Ayrıca susuz kalınca metabolizmanın daha çok su tutmaya çalışarak ödeme yol açtığına işaret eden Dr. Aslan, gebelik boyunca günde yaklaşık 2 litre su içilmesini tavsiye etti.

“Ani şişlikler gelişiyorsa doktorunuza danışın”

Dr. Aslan, hamilelik sırasında ayak ve ayak bileğinde hafif şişliklerin normal sayıldığını, ancak özellikle tek bacakta gelişen ağrılı ani şişliklerin kan pıhtısı (derin ven trombozu) belirtisi olabileceğini söyledi. Yüzde veya ellerde ortaya çıkan ani şişlikler, çok şiddetli bir baş ağrısı, gözlerde bulanıklık veya yanıp sönen ışıklar gibi görüşle ilgili sorunlar, kaburgaların hemen altında şiddetli ağrı veya bu semptomlardan herhangi biriyle birlikte kusma görülmesinin kan basıncının normalden yüksek olduğu anlamına gelen “preeklampsi” durumunun işareti olabileceğine dikkat çeken Dr. Aslan, bu belirtiler görüldüğünde mutlaka hekime danışmak gerektiğini vurguladı.