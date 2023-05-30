Süleymanpaşa Belediyesi tarafından açılan ve Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan öğrencilere ücretsiz olarak sınav hazırlık desteği veren Bilgi Evi’ne devam eden öğrenciler, düzenlenen yıl sonu etkinliğinde bütün bir yılın stresini atarak gönüllerince eğlendiler.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de katıldığı Bilgi Evi Yıl Sonu etkinliğinde, öğrenciler halat çekme, çuval yarışı gibi yarışmalarla heyecan ve keyif dolu bir gün geçirdiler. Başkan Yüksel yarışmalarda öğrencilere hakemlik yaparak eğlenceye ortak olurken, LGS’ye hazırlanan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, hedef belirlemenin, meslek seçiminin ve seçilen hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışmanın önemine değinerek yaklaşan sınavda başarılar diledi. Gün boyu süren etkinliklerde öğrencilere ücretsiz ikramlar sunulurken, müzik eşliğinde dans ederek eğlencenin tadını çıkardılar. Başkan Yüksel’e teşekkür eden gençler, bol bol öz çekim yaptılar.

“Gençlerimize katkı yaptığımızı görmekten gurur duyuyorum”

Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evimizin yıl sonu etkinliğine katılarak, çocuklarımızla bir araya geldik. Birbirinden eğlenceli ve neşeli oyunlarına hakemlik ettiğimiz öğrencilerimizle keyifli dakikalar geçirerek, şimdiden tüm çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu iyi tatiller diledik. Öğrencilerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyor, Süleymanpaşa Belediyesi olarak onlar için hayata geçirdiğimiz hizmet ve yatırımların onların geleceklerine olumlu katkı yaptığını görmekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.