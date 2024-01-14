Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ‘Kırsal Kalkınma ve Ipard Desteklemeleri Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı sosyal tesisler toplantı salonunda düzenlenen ‘Kırsal Kalkınma ve Ipard Desteklemeleri Bilgilendirme’ toplantısına İl Müdürü Necmettin Yoldaş TKDK Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, şube müdürleri, ilçe müdürleri, Ipard konu uzmanları ve teknik personel katılım sağladı.

Toplantıda kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi programı 2023-2024 başvuru dönemi ve Ipard desteklemelerine ait bilgilendirme yapıldı.