Vehbi Koç İlkokulu Müdürü Mevlüt Bilgin’in kızı Merve Bilgin ile Nurettin Bulut’un oğlu Mücahit Bulut, düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Olimpik Düğün Salonunda düzenlenen düğün törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, Fevzi Dülger, Durmuş Aydın, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile ilçe protokolünün yanı sıra, çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın olduğu düğünde dünya evine giren Merve ve Mücahit Bulut çiftçine, Yıldırım Gazetesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz.