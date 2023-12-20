Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, ABD ve Danimarka'dan bir grup bilim insanı, life2vec adını verdikleri yeni bir yapay zeka programını geliştirdi. Bu program, bir kişinin hayat hikayesinden yola çıkarak ne zaman ölebileceğini ve ne kadar gelir elde edebileceğini tahmin etme yeteneğine sahip.

Life2vec, 6 milyon insanın kişisel bilgilerini kullanarak eğitildi ve benzer bir şekilde CHATGPT gibi insanlarla sohbet edebiliyor. Yapay zeka, kullanıcıların özelliklerine göre ölüm tarihi ve gelir seviyesi hakkında tahminlerde bulunabiliyor.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, 2008 ile 2016 yılları arasında toplanan insan verileri üzerinde eğitilen life2vec, 2020 yılına kadar kişilerin ölüm tahminlerini dörtte üç oranında doğrulukla gerçekleştirdi. Bu çarpıcı başarı, yapay zekanın insan hayatını daha yakından anlama ve tahmin etme yeteneğini gösteriyor.

Life2vec'in geliştirilmesi, gelecekte sağlık ve finans alanlarında daha etkili tahminler yapma potansiyeline sahip olabileceğimizi gösteriyor.