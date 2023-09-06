LÖSEV- LÖSANTE hastanesinde ikincisinin gerçekleşeceği Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumunda farklı ülkelerden gelen onkoloji ve hematoloji alanında uzman bilim insanları “Kanser ve Genetik” konusu masaya yatıracak.ANKARA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından Uluslararası Kanser ve Hayat Sempozyumunun ikincisi düzenlenecek. Dünya çapındakanser çalışmalarına hizmet veren önemli bilim insanlarıLÖSANTE Hastanesi’nde bir araya gelecek.8 – 10 Eylül’de gerçekleşecek sempozyumun ilk iki günü,hemşireler ve sağlık profesyonelleri ağırlanacak.

Hematoloji ve Onkoloji Hemşireliği, Kanserde İmmünogenetik, Tanı ve Tedaviye Yön veren Yöntemlerde Güncel Gelişmeler konuşulacak.

Üçüncü gün ise sempozyum iyileşen kanser hastaları, hasta yakınları ve gönüllülere açık olacak. Lösemi ve kanser tedavisi süreçleri, gelişen teknolojilerle ve erken teşhislerle tedavi imkânları, moral ve motivasyonu yüksek tutmanın kanserle savaşmada önemi gibi konuların üzerinde durulacak.

St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ndenDr. Ilaria Iacobuccı,Charles Üniversitesi’nden Dr. Ester Mejstrıkova, Fred Hutchinson Kanser Merkezi’den Doç. Dr. Erden Atilla, Kingston Üniversitesi’den Prof. Dr. Mehmet Tevfik Dorak, MB GENLAB’dan Prof. Dr. Muhterem Bahçe, Yeditepe Üniversitesi’nden Gülderen Yanıkkaya Demirel, İstanbul Üniversitesi’nden Muhlis Cem Ar, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevgisun Kapucu, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr.Işınsu Kuzu,gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı sempozyumun başkanlığını ise LÖSANTE Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi yürütecek.