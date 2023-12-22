Elon Musk, (28 Haziran 1971, Pretoria, Güney Afrika doğumlu), elektronik ödeme firması Paypal’ın kurucusu ve uzay araçları üreten ve fırlatma misyonlarını yerine getiren SpaceX‘i kuran, Güney Afrika doğumlu Amerikalı bir girişimcidir. Ayrıca elektrikli otomobil üreticisi Tesla‘nın ilk önemli yatırımcılarından biri ve CEO’sudur.

Elon Musk’ın Erken Yaşamı ve Eğitimi

Musk, Güney Afrikalı bir baba ve Kanadalı bir annenin çocuğu olarak doğdu. Kitaplara, bilgisayarlara ve girişimciliğe olan ilgisi henüz çok küçükken ortaya çıkmıştı. Hatta henüz 12 yaşındayken bir video oyunu geliştirdi ve bunu sattı. 1988’de Kanada pasaportunu aldıktan sonra Elon Musk, zorunlu askerlik hizmetini yapmak istemediği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ekonomik fırsatlar için Güney Afrika’dan ayrıldı ve buraya yerleşti.

Elon Musk’ın PayPal ve SpaceX Macerası

Elon Musk, Ontario’daki Queen’s Üniversitesi’ne gitti ve buradan 1992’de Pensilvanya’da bulunan, Philadelphia Üniversitesi’ne geçiş yaptı. 1997 yılında fizik ve ekonomi alanlarında lisans diplomalarının sahibi oldu. Ardından, Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nde fizik yüksek lisansına kaydolsa da, buradan sadece iki gün sonra ayrıldı; çünkü internetin toplumu değiştirmek için fizik üzerine çalışmaktan çok daha fazla potansiyele sahip olduğunu hissetti. 1995 yılında online gazetelere harita ve iş dizinleri sağlayan şirketi Zip2’yi kurdu. 1999 yılında Zip2, bilgisayar üreticisi Compaq tarafından 307 milyon dolara satın alındı ve Musk daha sonra, online finansal hizmetler şirketi kurdu (PayPal). Bundan birkaç yıl sonra ise PayPak, EBay tarafından 1,5 milyar dolara satın alındı.

Musk, yaşamın devamlılığı için insanlığın çok gezegenli (farklı gezegenlerde yaşayan) bir tür haline gelmesi gerektiğine inanıyordu. Ancak, roket fırlatmanın gerektirdiği ciddi masraflardan pek memnun değildi. 2002 yılında, daha uygun fiyatlı roketler yapmak amacıyla Space Exploration Technologies (SpaceX)’ i kurdu. İlk iki roketi Falcon 1 (2006’da piyasaya sürüldü) ve rakip roketlerden çok daha ucuza mal olacak şekilde tasarlanan daha büyük yapısıyla Falcon 9 (2010’da piyasaya sürüldü) idi. Üçüncü bir roket olan Falcon Heavy (ilk olarak 2018’de piyasaya sürüldü), bu roketler; rakip firmalara göre (özellikle de Boeing) çok daha uygun maliyetle uzaya fırlatılabilmesinden ötürü büyük ilgiyle karşılandı.

SpaceX, ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) malzeme taşıyan Dragon uzay aracını da geliştirdi. Dragon, yedi astronot taşıyabilecek seviyedeydi ve 2020’de ünlü astronotlar Doug Hurley ve Robert Behnken’i ISS’ye taşıyan uçuşu gerçekleştirdi. Elon Musk aynı zamanda, tamamen yeniden kullanılabilir bir roket geliştirerek uzay uçuşunun maliyetini azaltmaya çalıştı. 2012 yılında, Spacex’in Grasshopper adlı roketi bu teknolojiyi test etmek için küçük çaplı birkaç uçuşta bulundu. Spacex’in CEO’su olmanın yanı sıra Musk, Falcon roketlerinin, Dragon ve Grasshopper’ın yapımında da baş tasarımcıydı.

Elon Musk ve Tesla

Elon Musk, uzun zamandır elektrikli otomobillerin sağlayabileceği olanaklarla ilgileniyordu ve 2004 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning adlı girişimciler tarafından kurulan bir elektrikli otomobil şirketi olan Tesla Motors’un (daha sonra Tesla olarak değiştirildi) en büyük yatırımcılarından biri oldu. 2006 yılında Tesla, tek bir şarjla 394 km Seyahat edebilen ( ve ilk arabası olan) Roadster’ı tanıttı. Eski elektrikli araçların aksine, dört saniyeden daha kısa bir sürede saatte 100 kilometrelik hıza ulaşabilen bir araçtı. 2010 yılında şirket ilk kez halka açıldı ve yaklaşık 226 milyon dolarlık ciddi bir yatırım topladı. Bundan iki yıl sonra Tesla, otomobil eleştirmenleri tarafından performansı ve tasarımı ile oldukça beğenilen Tesla Model S’i tanıttı. Şirket, 2015 yılında piyasaya sürülen SUV tarzı aracı Model X ile, bir önceki modele göre çok daha büyük övgüler aldı. Tesla ayrıca, 2017’de Model 3 ve 2019’yılının sonunda da dünya gündemini derinden etkileyen Cybertruck modelini tanıttı.

Elon Musk İle Tesla Yönetimi Arasındaki Fikir Ayrılıkları

Musk, Tesla’nın halka açık olarak işlem görmesi konusundaki çekincelerini dile getirdi ve Ağustos 2018’de, şirketi özel hale getirme konusunda Twitter’da bir açıklama yayınladı ve şirkete ciddi bir “fon sağladığını” belirtti. Ertesi ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk’ın attığı tweetlerin “yanlış ve yanıltıcı” olduğunu iddia ederek Musk’a menkul kıymetler dolandırıcılığı davası açtı. Kısa bir süre sonra Tesla yönetim kurulu, SEC’in önerdiği anlaşmayı, Musk’ın istifa etmekle tehdit etmesinden ötürü reddetti. Ancak bu haberin yayılması, Tesla hisselerinin düşmesine neden oldu ve sonrasında anlaşma kabul edildi. Şartlar arasında Musk’ın yönetim kurulu başkanlığından istifa etmesi de vardı, ancak CEO olarak devam etmesine izin verildi.

Elon Musk’ın Özel Yaşamı

2000 yılında Justine Musk ile evlendi ve 8 yıl evli kaldılar, sonrasında 2010’da Talullah Riley’le evlenip iki yıl sonra boşandılar. Bir süre sonra Riley ile tekrar bir araya gelseler de ilişkilerini yürütemediler ve temelli olarak ayrıldılar. 2020’nin ilk aylarında ise Amber Heard ile birlikte olduklarına dair birçok söylenti çıkmıştı.

Musk’ın bu evliliklerden tam 7 adet çocuğu oldu. Çocuklarının isimleri: Nevada(10 haftalıkken öldü) Alexander, Saxon, Xavier, Damian, Kai, Griffin ve elbette o ünlü Æ A-12 Musk.

Elon Musk ayrıca geçtiğimiz yıllarda ülkemize de gelmişti, bu kapsamda Anıtkabir’de Atatürk’ün anıt mezarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Anıtkabir’de çekilmiş bir fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Instagram’da paylaşmayı da ihmal etmemişti.