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Kocatepe fark yaratmaya devam ediyor Kocatepe fark yaratmaya devam ediyor

LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 24.499 TL

TCL 32" FHD Android Televizyon 5.699 TL

Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv 10.999 TL

Dijitsu 50" UHD Android Led Tv 8.999 TL

Kumtel Yağsız Air Fryer 5.5 Litre 1.599 TL

Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL

Range Buharlı Ütü 599 TL

KeySmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Casper VIA M35 4/128 GB Cep Telefonu 5.199 TL

Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyizi Mop Paspas 1.399 TL

Radyatör Antifriz 3 Litre 99 TL

Oto Cam Suyu 5 Litre 59,50 TL

Tefal Tava 24 cm 349 TL

Tefal Fırın Tepsisi 34 cm 299 TL 

Wok Tava 28 cm 329 TL

Chef's Krep Tava 26 cm 99 TL

Ocak Üstü Tost Tavası 299 TL

Bonera Sahan 22 cm 229 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 26,50 TL

Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 23,50 TL

Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 4'lü 259 TL

Okyanus Rende 75 TL

Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri 34,50 TL

Sebze Bıçağı 16,50 TL

Mutfak Gereçleri 33,50 TL

Desenli Badya 21,50 TL

Colorina Cam Saklama Kabı 1350 cc 49,50 TL

Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 200 cc 55 TL

Colorina Cam Saklama Kabı 720 cc 39,50 TL 

Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü 55 TL

Flamlı Eşarp 49,50 TL

Kadın Polar Pijama Takımı 219 TL

Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 169 TL

Eros Çocuk Termal Alt / Üst İçlik 125 TL

Eros Kadın Termal Alt / Üst İçlik 175 TL

Eros Erkek Termal Alt / Üst İçlik 189 TL

Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL

Jakarlı Koltuk Örtüsü 99 TL

North Pacific Şemsiye 137,50 TL

Otantik Premium Masa Örtüsü 79 TL

Pötikare Masa Örtüsü 39,50 TL

Paspas 44,50 TL

Havlu Saç Bonesi 39,50 TL

Kapı Altı Rüzgar Önleyici 24,50 TL

Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL