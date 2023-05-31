Kayseri'nin Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde çiftçilik yapan bin 500 üreticiye toprak analizi desteği vermeye başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan ve 10 dekar veya üzeri tarlaya sahip çiftçilere destek olan Kayseri Talas Belediyesi, üreticilerin toprak analizi yaptırarak daha verimli ürün elde etmelerini sağlamayı hedefliyor.

Uygulama kapsamında bin 500 çiftçiye destek olmayı planlayan Talas Belediyesi, toprak analiz ücretinin yarısını karşılayarak, üreticinin yükünü azaltıyor.

Tarımdaki üretimin ve verimin artırılması hedeflenen uygulama kapsamında toprak analizi yaptırmak isteyen çiftçilerin tarlalarına gidilerek numune alınıyor. Özel torbalara konulan numune daha sonra laboratuvara ulaştırılıyor. Burada belirli işlemlerden geçen toprak örnekleri değerlendirilerek sonuçları raporlanıyor.

ÇİFTÇİNİN MALİYETİ AZALACAK

Gübre kullanımını azaltmak ve çiftçiyi gereksiz maliyetten kurtarmak için başlatılan uygulama kapsamında alınan numunelerde toprağın yapısı ve organik madde miktarı başta olmak üzere çeşitli analizler yapılıyor. Çıkan rapora göre toprağın hangi minerallere ihtiyaç duyduğu, hangi tip gübre kullanılması gerektiği ve ürün yetiştirme potansiyeli konusunda çiftçiler bilgilendiriliyor. Analizin sonuçlanmasının ardından o tarladan hangi ürünlerin yetişebileceği ve verimliliği öngörülüyor. Böylelikle bilinçli tarım yapılarak üretim ve kalite artırılmış oluyor.

ÜRETİCİ UYGULAMADAN MEMNUN

Başlatılan uygulama kapsamında tarlasından ilk örneğin alındığı çiftçi Naci Zengin, Talas Belediyesi’nin verdiği yüzde 50 hibeli tohum desteğinden de yararlandığını belirterek, “30 dönüm aspir ekildi. Toprak analiziyle ilgili biz şimdiye kadar işin açığı böyle bir işlem yaptırmadık. Bu uygulamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Talas Belediyemize bu desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Tarım ve hayvancılık konularında yapılan destekler kapsamındaki toprak analiz ücretinin yarısı Talas Belediyesi diğer yarısı ise çiftçi tarafından karşılanıyor.