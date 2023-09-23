Yüksek Ziraat Mühendisi Osman Topluk, Genç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin desteklenmesi ve hayvanların daha sağlıklı koşullarda yetiştirilmesi amacıyla bir Hayvan Toplama Merkezi projesinin hayata geçirilebileceğini açıkladı.BİNGÖL GÜNCEL TV/ (BİNGÖL İGFA)

Yüksek Ziraat Mühendisi Osman Topluk, Genç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin desteklenmesi ve hayvanların daha sağlıklı koşullarda yetiştirilmesi amacıyla bir Hayvan Toplama Merkezi projesinin hayata geçirilebileceğini açıkladı.

Proje, kırsal mahallelerde dağınık hayvancılık yapan çiftçileri tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor. Aynı zamanda sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, başıboş hayvanların bakımının yapılması, süt ve et ürünlerinin toplanması ve bitkisel ürünlerin işlenmesi gibi amaçlara da hizmet edecek.

Topluluk, Hayvan Toplama Merkezi’nin kurulması için Genç ilçesindeki Ziraat Fakültesi hocaları ve Bingöl Üniversitesi akademik personellerinin de katılımıyla sağlayan Katilim gösteren Prof. Dr Mehmet Ayçiçek, Prof.Dr. Muharrem Ergun, Doç. Dr. Nusret Özbay, Doç.Dr. hucret Vural, Doç.dr Şenol çelik, Doç.dr hakan inci, Dr.Ögrt üyesi Abdullah Güller, Dr. Mehmet ilkaya, Dr. Nazan Ergun, Ahmet Kaan hocalarımızın katılımlarıyla önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ziraat Mühendisi Osman Topluk,” Bu merkezlerin büyükbaş hayvanların sağlığını korurken çevre dostu tarım uygulamalarını teşvik ettiği ifade edilmektedir. Merkezlerde hayvanların beslenmesi, sağlık kontrolleri ve diğer ihtiyaçlarının daha etkili bir şekilde karşılandığı belirtti.

Topluk, büyükbaş hayvan toplama merkezlerinin tarım sektöründe önemli bir rol oynadığını ve çiftliklerdeki hayvanların merkezi bir konumda toplanarak daha etkili bir şekilde yönetildiğini ifade etmektedir. Ayrıca, bu merkezlerde uygulanan sürdürülebilir tarım tekniklerinin doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağladığı ve çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını desteklediği belirtti.

Topluk, büyükbaş hayvan toplama merkezlerinin sadece hayvancılık sektörünü desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda yerel ekonomiye önemli katkılar sağladığını ve çiftçilere ürünlerini daha kolay bir şekilde pazarlama imkanı sunduğunu söyledi. Genç ilçesinde yapılacak bu proje, hayvancılık ve tarım sektörünün gelişimini teşvik etmeyi amaçlayarak bölge çiftçilerine önemli faydalar sağlayacaktır.”dedi.