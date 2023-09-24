Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Nurettin Tektaş'a ait bir ağıla giren kurtlar, 50 kuzuyu telef etti.BİNGÖL GÜNCEL TV/ (BİNGÖL İGFA) Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, Nurettin Tektaş’a ait bir ağıla giren kurtlar, 50 kuzuyu telef etti. Olay, akşam saatlerine doğru meydana geldi. Besici Tektaş, hayvanlarını ağıla koyup eve döndükten sonra sabah ağıla gittiğinde, kuzularının parçalanmış halini gördü. Kurtlar, gece saat beş civarında köye indiği belirtildi.

Köy muhtarı Özbek Abaylı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ben Kaynarpınar köy muhtarıyım. Gece saat üç ile dört arasında köylümüz Nurettin Tektaş’ın ahırına kurtların girmesi sonucu 50 hayvan telef oldu. Yetkililere başvurularımızı yaptık ve bu vatandaşın mağduriyetinin bir ölçüde giderilmesini talep ediyoruz.”