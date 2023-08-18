Bingöl Üniversitesi, lisansüstü eğitimde yeni bir adım attı. Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı. Program, Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi’nde İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Programı açıldı.

Programın açılmasıyla ilgili olarak Bingöl Üniversitesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “YÖK’ten İslam tarihi ve sanatları anabilim dalı tezli yüksek lisans programına onay Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İslam tarihi ve sanatları anabilim dalı, tezli yüksek lisans programının açılması Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü" ifadeleri kullanıldı.

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı, İslam tarihi, kültürü, medeniyeti ve sanatları konularında akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilere yönelik bir program olup; İslam tarihinin önemli dönemleri, kişileri, olayları, kurumları ve eserleri incelenecek; İslam sanatlarının gelişimi, özellikleri, türleri ve temsilcileri ele alınacağı kaydedildi.