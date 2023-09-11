Bingöl'de 2023-2024 eğitim öğretim yılı resmi olarak başladı ve ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitim kademelerinde Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de 2023-2024 eğitim öğretim yılı resmi olarak başladı ve ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitim kademelerinde öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci, okullarındaki açılış törenlerinin ardından derslerine başladı.

Düzağaç Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu’nda düzenlenen törenin sona ermesiyle birlikte 388 okulda toplam 55 bin 840 öğrenci, yeni eğitim öğretim yılına resmi olarak başladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı konuşmada, “Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluğunu heyecan ve coşkuyla yaşıyoruz. Uzun bir tatil döneminden sonra öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle ve sınıflarımızla okullarımızda buluşmayı nasip eden Rabbimize şükrediyoruz. Bu manzarayı hakikaten özlemiştik. Her başlangıç yeni bir fırsattır. İnşallah bu eğitim öğretim yılı, bilgi ve teknolojiyle donatılmış nitelikli insan gücüyle büyük ve güçlü Türkiye yüzyılı için bir fırsat ve başlangıç olacaktır” dedi.

Daha sonra Vali Ahmet Hamdi Usta, sınıfları ziyaret ederek minik öğrencilere çeşitli hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.