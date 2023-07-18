Bingöl’ün Yedisu ilçesinin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve ekonomik potansiyelini anlatan bir tanıtım filmi ve grafik sanat eseri, Kaymakamlık tarafından hazırlandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Yedisu Kaymakamlığı, yeşilin her tonunun önümüze serildiği Yedisu ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla daha önce çekilen tanıtım filmi ve grafik sanat eserini yayına verdiğini duyurdu.

Tanıtım filmi ve grafik sanat eserinde, ilçenin kış ve yaz aylarındaki görüntülerine yer verildi. Doğasıyla, insanıyla, tarımıyla ve hayvancılığıyla toplumun her kesimine fayda sağlayan Yedisu ilçesinin eşsiz güzellikleri gözler önüne serildi.

https://youtu.be/wcw-oV5rjcA

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, tanıtım filmi ve grafik sanat eserinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçenin fasulyenin ve arıcılığın yeni merkezlerinden biri olmaya aday olduğunu söyledi. Başar, Yedisu ilçesini görmek isteyen herkesi davet etti.

Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen de, ilçenin coğrafi yapı olarak Karadeniz iklimini anımsatan bir yer olduğunu belirterek, “Yedisu, Peri suyu üzerinde kurulmuş bir coğrafi yerleşim alanıdır” dedi.