Bingöl Valiliği konferans salonunda gerçekleşen 2023 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Vali Vekili Abdullah Özübek başkanlık etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılında ilimizde yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü projelerin kısa bir değerlendirmesi, bu projelerin uygulanmasında birimler arası koordinasyon gerektirebilecek konularda istişarelerde bulunuldu.

Vali Vekili Abdullah Özübek açılış konuşmasında, 2023 yılında 9’u tamamlanan toplam 174 proje üzerinde çalışıldığını belirtti.

Kalan 165 projeden 128’i devam ediyor, 23’ü ihale aşamasında, 14’ü ise çeşitli nedenlerle başlatılamadığını kaydeden Vali Vekili Özübek, Bingöl'de yatırım projelerinin 30 Genel ve Özel Bütçeli Kurum tarafından yürütüldüğünü, yatırım yapan kurumların gerçekleştirdiği projelerin toplam değerinin ise 20 milyar 903 milyon 708 bin 678 lira olduğunu kaydetti.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların bölge müdürlerinin kendi sorumluluk alanlarında takip ettikleri yatırım ve faaliyetlere ilişkin sunumlarının ardından koordinasyon konularının görüşülmesiyle sona erdi.