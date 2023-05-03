Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddet ve Çocuk Şube Müdürlüğü aracılığıyla aile içi şiddetle mücadele ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki hakları konusunda toplam 790 vatandaşa bilgilendirme yapılmış ve “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” tanıtıldı.

Merkeze bağlı Şeref ve Küpar Yol kontrolü uygulamasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara bilgilendirme yapılarak kadınlara uygulamayı telefonlarına indirmeleri konusunda yardımcı olundu ve herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında en yakın kolluk kuvvetlerine nasıl ulaşacakları öğretildi.