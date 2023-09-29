Bingöl, sağlıkta erken teşhis kapısına kavuştu. KETEM Mobil birimi kırsalda hizmete başladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleriyle gezici KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimi kente kazandırıldı. İl Özel İdaresi ve Bingöl Belediyesi’nin desteğiyle araç hizmete açıldı. Birimin öncelikli olarak kırsal kesimde hizmet vereceği vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarının ardından mobil KETEM ünitesi hizmete açıldı. KETEM biriminin ilk etapta erişimin zor olduğu uzak kırsal bölgelerde hizmet vereceği öğrenildi.

Açılış töreninde Vali Ahmet Hamdi Usta, KETEM’in faaliyete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Usta, “KETEM’in faaliyete geçmesini çok önemsiyorum. Daha önce başvuru üzerine toplum sağlığı merkezi ve aile hekimlerine gidilerek tedaviler yapılıyordu. Artık gezici birimimiz vatandaşlarımızın kapısı önünde bu hizmeti verecek. Ne yazık ki çağımızın en sıkıntılı hastalıklarından biri olan kanser, özellikle beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkıyor, tedavi edilmediğinde ya da göz ardı edildiğinde çok kısa sürede yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle KETEM’in bu gezici ünitesini çok önemsiyorum. İnşallah Sağlık hizmetlerimizi hızlandıracak.”

“KIRSAL BÖLGEDEKİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞIYORUZ”

İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, aracın öncelikle kırsal bölgelere ulaşacağını vurguladı.

“Şehir merkezindeki vatandaşlar KETEM hizmetlerine ulaşabilse de kırsal kesime ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şu ana kadar ilçelerimizden vatandaşlarımızı ve hastalarımızı mamografi, rahim ağzı gibi kanser tarama testlerini yaptırmak üzere şehir merkezine ulaştırıyorduk. Smear testleri KETEM servis aracımızın hizmete girmesiyle birlikte aracımız artık ilçelerimize giderek kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza ulaşacak.”