Bingöl polisi, uyuşturucu tacirleri ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 568 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kentte uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Yürütülen mülkler madde ele geçirmeme ve izlenen madde kullanma suçlarına yönelik yapmış olduğu zamanlarda düzenli olarak düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda toplam ağırlık 568,44 gram ot esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.