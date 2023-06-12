Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, araziye gizlenmiş 2 çuval içerisinde 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbarat operasyonları gerçekleştirildi.

Yapılan bu operasyonlar sonucunda Genç ilçesi kırsalında gizlenmiş 2 çuval içinde 45,2 kilo toz kenevir maddesinin ele geçirildiği ve olayla ilgili adli işlemlere başlandığı kaydedildi.