Bingöl'ün Genç ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyünde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Ekipler, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeri kullanarak yangını kontrol altına aldı.

Yangınla mücadelede ayrıca havadan helikopter desteği de sağlandı. Şu an itibarıyla bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.