Bingöl Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü'nden 5 sporcu, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz Temel Dağcılık Eğitimi'ne katıldı.BİNGÖL GÜNCEL TV

BİNGÖL (İGFA) - Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü Bingöl Dernek Başkanı Ramazan Küçükhazar, Sporcularımız, Erzincan Kemaliye’de bir hafta süren eğitim boyunca kampçılık, kaya tırmanışı ve trekking gibi çeşitli dağcılık faaliyetlerine katılarak, yoğun eğitim programı boyunca özveriyle çalıştıklarını ve eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Dernek başkanı Küçükhazar, Bu eğitimin ardından sporcular, Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun diğer eğitimlerine de katılma fırsatı elde ederek, Dağcılık sporu, doğayla iç içe olmayı ve fiziksel sınırlarını zorlamayı sevenler için ideal bir seçenektir. Bu eğitimler, sporcuların dağcılık becerilerini geliştirmelerine ve deneyim kazanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda doğal güzellikleri keşfetme ve yeni zirvelere ulaşma konusunda ilham verici bir fırsat sunduklarını ve Bingöl Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü sporcuları, bu eğitimler sayesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşecek