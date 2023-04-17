Büyük Bingöl Spor Kulübü'nün ülkemizdeki en üst düzey futsal ligi olan TFF Futsal Süper Ligi'nde mücadele etmesi şehir için büyük bir gurur kaynağıdır.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Büyük Bingöl Spor Kulübü'nün UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedeflemesi oldukça önemli bir başarı olurken, Nevşehir deplasmanı, kulüp için kritik bir öneme sahip.

Bingöl'ün gençleri tarafından desteklenmesi gerektiğinin altını çizen kulüp yöneticileri, "Bu destek, hem takımın moral ve motivasyonunu yükseltecek hem de şehrin tanıtımına katkı sağlayacaktır. Ancak, kulübün maddi sıkıntılar yaşadığı ve destek beklediği belirtilmiştir. İlimizin iş insanları, ileri gelenleri, bürokratları, kurum ve kuruluş yöneticileri ve idarecileri, gençliğimize el uzatmak ve kulübümüzün başarısına katkıda bulunmak için elini taşın altına koymalıdır" mesajı verdi.