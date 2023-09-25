Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Nilüfer Görükle Balkan Panayırı, renkli görüntüler eşliğinde coşkulu bir gecenin ardından sona erdi. Balkan ezgilerinin yankılandığı ikinci günün finalinde sahne alan Valya ve ekibi izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

11. Nilüfer Görükle Balkan Panayırı Nilüfer Belediyesi önderliğinde Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Derneği ile Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) destekleriyle gerçekleştirildi. Görükle Göçmen Konutları Pazar Alanı’nda iki gün süren etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinliğin ikinci gününe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karnaval havasında geçen etkinliğe katılanlar bir yandan alışveriş yapma imkanı bulurken, öte yandan müzik ve oyun alanlarında keyifli anlar yaşadı.

Dj Ersin Şen ile başlayan müzik coşkusu Nilüfer Roman Orkestrası konseri ve Nilüfer Halk Dansları gösterileriyle devam etti. Her iki grup da performanslarıyla büyük alkış aldı. Etkinlik çerçevesinde sahne alan Ceren Toksöz, Balkan ezgileriyle dinleyenleri coştururken, gecenin ilerleyen dakikalarında sahne alan Saga Dans Show da gösterisiyle tempoyu yükseltti.

Gecenin finalinde ise, Balkanlar’ın sevilen sanatçısı Valya sahneye çıktı. Sevilen Balkan ezgilerini seslendiren ve zaman zaman da izleyicilerin arasına inerek hayranlarıyla birlikte şarkı söyleyen Valya, keyifli bir konsere imza attı. Gecenin sonunda sevilen sanatçıya çiçek vererek teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ederek, gösterilen ilgiden dolayı geleneksel panayırın her geçen yıl daha coşkulu geçtiğini vurguladı. Başkan Erdem, gecenin sonunda panayır alanında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek coşkuya ortak oldu.

Etkinlikte ayrıca Nuri Turgut Adalı adına düzenlenen turnuvada dereceye girenler de ödüllendirildi. Dart, petank, tenis, satranç, atletizm branşlarında 700 öğrencinin katıldığı turnuvanın ödüllerini CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve protokol üyeleri verdi. Renkli anların yaşandığı gece DJ Samet’in sergilediği performansla geç saatlere kadar devam etti.