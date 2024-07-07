2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Takım’ın Hollanda karşısında mücadelesi için Bursalılar Hüdavendigar Kent Parkı’nda tek yürek olarak maçı izledi.

EURO 2024’te çeyrek final maçına çıkan A Milli Futbol takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurduğu dev ekran önünde binlerce Bursalı tek yürek oldu. Kimi sandalyesini kimi de ailesini alarak milli maçı izledi. Milli takımın öne geçtiği anda sevinçler, çığlıklar havada uçuştu.

Kalabalık ise dron ile havadan görüntülendi.