EYT düzenlenmesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş, mart ayı itibariyle başvurularını gerçekleştirdi. Ancak başvuru yapan Bursalı EYT’lilerden hala daha maaşını alamayanlar var. Vatandaş buna bir çözüm bulunmasını istiyor.

Milyonlarca vatandaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçtiği 3 Mart’tan bu yana başvurularını tamamladı ancak bazı emekliler henüz maaşlarını alamadı. Bursa’da da bu durumla karşı karşıya kalan binlerce emekli var. 4 aydır maaşlarını alamadığını söyleyen EYT mağduru vatandaş, 8 mart’ta başvuru yaptığını ancak henüz maaşını alamadığını belirterek ”EYT başvuruları başladıktan birkaç gün sonra gidip başvurumu yaptım. Üzerinden tam 4 ay geçmesine rağmen bir sonuç alamadım. Bursa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na gittiğimde ise hala daha değerlendirme aşamasında olduğunu söylüyorlar. Nasıl bir değerlendirme çözemedik. Başvuru yapan diğer insanlar maaşlarını alıyorken 4 aydır süreç tamamlanmadı. Ben ve benim gibi binlerce EYT mağduru var. Biz neden, neyi bekliyoruz. Biz artık yetkili kurumlardan özellikle Valilikten buna bir çözüm getirmesini istiyoruz. EYT yasalaştığında bunu bir müjde olarak gördüğümüz için başvurduk ancak bu müjde artık mağduriyete yol açamaya başladı.” İfadelerine değindi.

Maaşını alamayan EYT’liler konuyla alakalı Bursa SGK İl Müdürlüğü’nü hedef gösterirken, diğer illerde bu sorunun neredeyse hiç olmadığını ancak Bursa’da çalışmaların ağır ilerlediğini ileri sürdüler. E-Devlet’ten yapılan girişlerde ‘Dosya beklemede’ ibaresi yazdığını artık maaşlarının yatırılmasını gerektiğini söylediler.

Yapılan şikayetlere rağmen konuyla ilgili Bursa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

Seher Yaşa