30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kocaeli’de sevenleri ile buluşan ünlü şarkıcı Fettah Can, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü dolayısıyla gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Akşam düzenlenen konser ile zafer coşkusu doruklara ulaştı. Kocaeli’ye gelen ünlü sanatçı Fettah Can, İzmit Sekapark Uçurtma Tepesinde sevenleri ile buluştu. Binlerce insanın geldiği konserde hep bir ağızdan şarkılar söylendi, danslar edildi. Sahneye çıkarak konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, "Bize bu coğrafyayı vatan kılan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin önünde rahmet, minnet ve saygıyla eğiliyoruz. Böyle anlamlı bir günde sizlerle Fettah Can’ı buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler, iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Başkan Uysal, Fettah Can’a Türk Bayrağı ve çiçek takdim etti. Yaklaşık 2.5 saat süren zafer konseri, vatandaşların eğlencesi ile son buldu.