Tahtaköprü Mahallesi düzenlenen geleneksel iftar programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bu yıl 5.kez düzenlenen programına 2 bin kişi katıldı.

Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız bu günlerde sivil toplum örgütlerinin iftar programları devam ediyor. Tahtaköprü mahalle sakinleri tarafından düzenlenen ve bu yıl 5.kez düzenlenen geleneksel program mahalle meydanında gerçekleşti. İl ve ilçe protokolünün de katılım sağladığı iftar programına yaklaşık 2000 davetli katıldı.



Program sonrası açıklama yapan Tahtaköprü Mahalle Muhtarı ve organizasyon sorumlusu Erdoğan Alp, önce davetlerine katılan konuklara teşekkür ederek, millet olarak son zamanlarda yaşanılan sıkıntılara karşı bu tür birlik ve beraberlik programlarının önemine dikkat çekerken, “Maalesef ülke olarak başta deprem olmak üzere yaşadığımız bazı zor durumları ülke genelinde el birliği ile aşarak, ne kadar büyük ve tarihi bir geleneği olan coğrafyanın sahibi olduğumuzu dosta düşmana gösterdik. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz Ramazan ayında bu yıl azda olsa buruk bir şekilde idrak ettik. Bu vesile ile yaşadığımız deprem felaketinde vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerken, yakınlarına başsağlığı, tedavisi sürenlere Allah’tan şifa dileriz” dedi.

Muhtar Alp, ayrıca programa katılan herkese teşekkür ederek, “Umarız önümüzdeki Ramazan ayında da tekrar birlikte, bu güzel ortamda iftar sofrasında birlikte oluruz” diyerek sözlerini noktaladı.

SEHER YAŞA