Yenice Köprülü kavşağında meydana gelen kazada kontrolden çıkan TIR, asker konvoyundaki 2 otomobile çarptı: 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza Yenice Köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Akhisar'dan Yeniceköy'e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, önünde seyir halinde olan 2 otomobile şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Tır sürücüsü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Araçlarda ağır maddi hasar meydana geldi. Kazayı duyan kazazedelerin yakınları olay yerine gelerek yoğunluk yaşattılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.