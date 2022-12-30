

Orhaniye mahallesinde faaliyet gösteren çorba işletmesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay Orhaniye mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde faaliyet gösteren çorba işletmesinde meydana geldi. Uğur K.(16), sabah 09.00 sıralarında çorbacıya giderek işyerinden çalışan Hakan'dan iddiaya göre borcunu istedi. O sırada çıkan kavgada Hakan, bıçakla Uğur'u elinden yaraladı. Yaralı genç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALININ YAKINLARI İŞYERİNİ BASTI

Olayın ardından saat 12.30 sıralarında yaralı gencin babası ve 3 yakını, işyerini bastılar. İşyerini basan öfkeli şahıslar, işyeri çalışanları Berkay A.(20) ve Cemal D.(21)'yi bıçakla yaraladılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf ettiler. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 şahıs, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.