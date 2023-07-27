Kütahya’da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yapan CW Enerji, firmanın çatısına 5069,59 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Bu iş birliği ile yaklaşık 446 adet ağacın kurtarılması sağlanacak.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji panelleri ile bir firma daha enerjisini güneşten sağlayacak.

Kütahya’da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yapan CW Enerji, bu kapsamda firmanın çatısına 5069,59 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, dünyada enerji gereksiniminin artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte büyümeye devam ettiğine dikkat çekti.

Bu nedenle enerjiye olan bağımlılığın her geçen gün arttığını ifade eden Yılmaz, firmaların güneş enerjisinin avantajlarından daha fazla yararlanmaya başladığını söyledi.

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde fabrika çatılarını güneş enerji panellerimizle donatmaya devam ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Kütahya’da faaliyet gösteren bir firma ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde firmanın çatısına 5069,59 kWp gücünde GES kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 2.957.535,40 kg karbon salınımının önüne geçecek ve yaklaşık 446 adet ağacın kurtarılmasını sağlayacak" dedi.