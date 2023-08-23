Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil ve ekibi, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, yaşlıların tecrübelerinden faydalandı ve onların hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

Hakan Çil öncülüğünde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulan, "Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği" gönüllerde tebessüm olmaya devam ediyor. Depremzedelere, öğrencilere ve yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatan dernek başkanı ve ekibi, bu sefer huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Bir Tebessüm Bir Hayat Derneği ekibi yaşlılara şarkılar söyleyerek hoşça vakit geçirmelerini sağladı. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Çil, "Burada sizlerle olmak ve tecrübelerinizi dinlemek bizler için çok değerli. Siz yolun belirli bir kısmını yürüdünüz, biz de size doğru geliyoruz. Bu yolculukta sizlerle beraber olmak ve tecrübelerinize şahit olmak bizler için büyük şans. Sizler bir nesilsiniz, bizleri büyüttünüz. Bizde sizlerden gördüklerimizi gelecek nesillere aktaracağız. Ekip olarak burada olmaktan mutluyuz. Bu etkinliklerimiz bugün başlangıç. Bu buluşmaları farklı mekanda da sizleri misafir ederek yapmak isteriz. Kahvaltı organizasyonu veyahut tekne turu organizasyonu yapabiliriz. Tek seferlik ziyaret olsun istemiyoruz. Burada gönül bağı kuralım ve hep birlikte devam ettirelim. Ayrıca tebessüm hareketinde bizlerle birlikte olan bağışçılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Hakan Çil, program sonunda huzurevi sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.